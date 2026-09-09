Quiles, cada vez más líder; a González le aumentan los problemas con Guevara

Quiles suma un total de siete victorias, once podios en los trece grandes premios disputados hasta la fecha, lo que le erige nuevamente en candidato a la pelea por la victoria en un trazado al que seguramente le tendrá 'ganas', pues en 2025 se quedó a las puertas de la victoria por 113 milésimas de segundo frente a quien al final de la temporada sería campeón del mundo, el español José Antonio Rueda.

Pero Máximo Quiles sabe que no será un camino fácil, pues en su objetivo de vencer se 'cruzarán' sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM), David Almansa (KTM), Brian Uriarte (KTM), Adrián Fernández (Honda) o Joel Esteban (KTM), además de los hispano argentinos Marco Morelli (KTM) y Valentín Perrone (KTM), el indonesio Veda Pratama (Honda), el malasio Hakim Danish (KTM), el finlandés Rico Salmela (KTM) o los italianos Guido Pini (Honda) y Matteo Bertelle (KTM).

La de Moto3 es, con diferencia, la categoría con mayor número de aspirantes al podio, aunque casi siempre acabe en lo más alto del mismo el de 'siempre', Máximo Quiles.

Por contra, en Moto2 están mucho más repartidas las victorias, con hasta siete vencedores en los trece primeros grandes premios, y con un líder, Manuel González, que aunque se mantiene al frente de la tabla de puntos con una cierta 'holgada' ventaja, cada vez tiene más cerca a su rival más directo, Izan Guevara.

A pesar de que las estadísticas son favorables al piloto de Madrid, que acumula cuatro victorias, tres de ellas consecutivas, el de Palma de Mallorca, con un solo triunfo, mantiene una mayor regularidad, pues sus peores resultados son un séptimo en España e Italia, frente a un decimocuarto del primero en Gran Bretaña.

Con ellos en esa pelea y sabiendo lo que es subirse a lo más alto del 'cajón', se encuentran el australiano Senna Agius (Kalex), el hispano colombiano David Alonso (Kalex) y los españoles Iván Ortolá (Kalex), Daniel Holgado (Kalex) y Alonso López (Kalex).

Quien más fuerte parece estar es, precisamente, Alonso López, que regresó de una lesión en la mano en Motorland y lo hizo para ganar con gran autoridad, por lo que habrá que observar si en Misano Adriático, la 'casa' de su equipo 'Gresini Racing' es capaz de mantener esa línea ascendente.

Como en el resto de las categorías, en Moto2 también buscarán ese momento de 'gloria' los pilotos italianos, representados por dos de sus máximas figuras, Celestino Vietti y Tony Arbolino, si bien en esas cábalas habrá que tener también en cuenta al checo Filip Salac (Kalex), el belga Barry Baltus (Kalex), el estadounidense Joe Roberts (Kalex) o los españoles Daniel Muñoz (Kalex) y Alex Escrig (Forward), entre otros.