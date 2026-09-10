Acosta explica que Misano es de los circuitos en los que viene "con más expectativas"

"Aquí la KTM siempre va bien", reconoce Acosta a los medios de comunicación presentes en Misano Adriático, quien recuerda el 'wild card' (piloto invitado) que hizo Dani Pedrosa, que "no hizo podio porque dijo que no quería meterse en la lucha por el campeonato", pero podía haber luchado por ello "perfectamente".

"La KTM aquí va bien, el año pasado hicimos una gran carrera con buen ritmo", continúa 'Tiburón' Acosta quien salió noveno y la 'sprint' no fue mal, cree que hizo quinto y "en la carrera iba con ritmo suficiente para haber luchado esa tercera posición con Álex -Márquez-".

"Creo que puede ser un buen fin de semana", insiste Acosta, quien no duda al asegurar que intentará "ganar una carrera".

"Estamos intentando mejorar la moto, intentando que no tengamos problemas mecánicos, pero nos falta un poco de rendimiento", explica Acosta, a la hora de pensar en "intentar estar lo más metido en el podio que se pueda, e ir cogiendo experiencia para el año que viene".

"Al final, aunque yo quiera hacer muy buenos resultados este año, lo mío se basa en una preparación para cuando me llegue el momento", afirma el 'Tiburón' del Puerto de Mazarrón.