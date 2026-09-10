'Checo': La decisión que tome Fernando (Alonso) es la que más la valga a él y a su familia

"Yo creo que algo más de cuidado habrá que tener aquí prácticamente en todos lados. Es una pista que no perdona, es una pista que siempre es de muy alta velocidad y cualquier error, el muro está muy cerca", comentó 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), en referencia a la nueva pista semi-urbana de la capital de España, este jueves en una conferencia de prensa que tuvo lugar en el Madring.

"Entonces va a haber muy pocos, hay muy poco margen de error en cualquier lugar del circuito", añadió el mexicano, subcampeón mundial hace tres años -cuando pilotaba en Red Bull- y que cuenta seis victorias y 39 podios en la categoría reina, que no considera que este circuito sea especialmente peligroso.

"Creo que así deben de ser los circuitos, ¿no? Estamos en Fórmula Uno. Hay otros deportes que son menos peligrosos", comentó el bravo piloto tapatío, que, tras un años ausente de la división del automovilismo, regresó a la misma esta temporada, con el nuevo equipo que amplió a 22 el número de coches en pista y al que se le dan bien los circuitos urbanos; no en vano, tres de sus triunfos llegaron en Mónaco, en Singapur y en Yeda (Arabia Saudí).

"Yo creo que espero que pueda ser competitivo, que pueda estar haciendo esa diferencia que normalmente puedo hacer en los circuitos callejeros y nada, que pueda tener un fin de semana completo porque creo que aquí pueden haber algunas oportunidades", declaró 'Checo', que al ser preguntado por el futuro del doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin), afirmó que cree que "sólo" él sabe lo que hará.

"Tiene cuarenta y cinco años, ¿no?. Yo creo que es una situación muy difícil, sólo Fernando sabe lo que hará y tiene muchos sentimientos encontrados. Por un lado, quizás quiere hacer otras cosas, por otro lado, su pasión es lo que le encanta y podría estar haciéndolo otros quince años más, pero también yo creo que en la vida cada quien tiene que tomar sus decisiones y tomar la decisión que más feliz te haga en la parte personal", afirmó 'Checo' en referencia al doble campeón mundial asturiano.

"Yo creo que ya por la parte profesional obviamente todos sabemos lo que es Fernando y la decisión que tiene que tomar es la que más vale a él y a toda su familia", recalcó el mexicano de Cadillac este jueves en Madrid.