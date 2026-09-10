De la Rosa: "La relación del piloto con sus mecánicos es muy importante"

"La relación del piloto con sus mecánicos es muy importante, no sólo con miras a que el coche sea rápido, sino para que sea seguro", explicó De la Rosa durante un acto de presentación del acuerdo de la empresa petrolera Valvoline con Aston Martin para desarrollar un programa de formación de futuros mecánicos para la categoría reina, que integra a 80 estudiantes de entre 17 y 21 años.

"No hay un camino claro para llegar a ser mecánico de Fórmula Uno, así que son importantes iniciativas como éstas", explicó De la Rosa, de 55 años y cuyo mejor resultado en F1 fue el segundo puesto que logró, a bordo de un McLaren, en el Gran Premio de Hungría de 2006.

"A diferencia de en mi época, los jóvenes pilotos españoles pueden empezar a correr en equipos españoles. Cuando empezamos en la F1 con el HRT la idea era, también, la de preparar a ingenieros y a mecánicos españoles con miras a que acabasen trabajando en esta categoría. Pero, por desgracia, el equipo no tuvo continuidad. Lo intentamos, pero no funcionó", dijo el expiloto barcelonés durante el acto, en el que también estuvo presente Michael Kirtman, director de marca de Valvoline, que opinó que los jóvenes estudiantes "quedarán impresionados" al llegar al circuito y cuando vean "cómo se trabaja en torno al coche de Alonso".

"La inteligencia artificial está ahora en todos los sitios", apuntó De la Rosa. "Pero si hay algo imposible de sustituir es la figura del mecánico", apostilló.