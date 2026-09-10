España, punto de partida del calendario provisional MXGP con 20 citas en 4 continentes

Almonte dará inicio a la temporada en un circuito que se incorporó al calendario en 2026 y que acogerá tanto el mundial masculino como la primera prueba del mundial femenino, que contará con seis citas puntuables.

Dos semanas después, el mundial se trasladará al otro lado del Atlántico para la cita de Argentina, el 14 de marzo, en el circuito de Bariloche por segundo año consecutivo.

Tras esta prueba regresará a Europa para una intensa temporada de primavera en Italia (28 de marzo), en la localidad de Montevarchi, Cerdeña, en Riola Sardo (4 de abril), España, el 18 de abril con la sede aún por anunciar, y Trentino, en Pietramurata el 25 de abril.

El mes de mayo comenzará fuera de Europa, en Shanghai (China), el 2 de mayo, cambiando su fecha habitual de septiembre, y que coincidirá con el día del trabajo, una de las festividades más importantes del calendario chino, por lo que promete un ambiente excepcional en el circuito.

De vuelta a Europa, se disputará la cita de Portugal, el 23 de mayo en un circuito aún por anunciar, Francia, en Saint Jean D’Angély, el 30 de mayo; Letonia en Kegums, el 13 de junio; Alemania en Teutschenthal, el 20 de junio; y Gran Bretaña, en Foxhills el 27 de junio.

En la pausa de julio se correrá el Campeonato Mundial Junior de Motocross en Pärnu (Estonia), el 18 de julio y ya el 25 de julio la República Checa, en Loket, reanudará la competición, para seguir con la cita de Bélgica, en Lommel, el 1 de agosto.

La recta final comenzará en Suecia, Uddevalla, el 15 de agosto; los Países Bajos, en Arnhem, el 22 de agosto; Turquía, en Afyonkarahisar, el 5 de septiembre.

Un Gran Premio más está programado para el 12 de septiembre, con país anfitrión y sede aún por anunciar, para viajar posteriormente hasta Australia, en Darwin, el 19 de septiembre.

Y concluirá el campeonato en Europa, con la carrera de Suiza, el 3 de octubre, en una sede aún por confirmar.

El Mundial de Motocross Femenino constará de seis rondas, con carreras puntuables en Andalucía, Italia, Alemania, Países Bajos, Turquía y Australia.

La temporada culminará con el Motocross de las Naciones en Assen (Países Bajos), el 10 de octubre.

El calendario provisional es el siguiente (entre paréntesis, las citas del mundial femenino, WMX):

Fecha Gran Premio Circuito

28 Febrero España Almonte (WMX)

14 Marzo Argentina Bariloche

28 Marzo Italia Montevarchi (WMX)

04 Abril Italia Riola Sardo

18 Abril España Por definir

25 Abril Italia Pietramurata

02 Mayo China Shanghai

23 Mayo Portugal Por definir

30 Mayo Francia Saint Jean D’Angély

13 Junio Letonia Kegums

20 Junio Alemania Teutschenthal (WMX)

27 Junio Gran Bretaña Foxhills

25 Julio República Checa Loket

01 Agosto Bélgica Lommel

15 Agosto Suecia Uddevalla

22 Agosto Países Bajos Arnhem (WMX)

05 Septiembre Turquía Afyonkarahisar (WMX)

12 Septiembre Por definir Por definir

19 Septiembre Australia Darwin (WMX)

03 Octubre Suiza Por definir.