Evans defiende en Chile su liderato del WRC ante la presión de Pajari que llega en racha

Evans se mantuvo al frente de la clasificación general con 216 puntos tras la etapa de Paraguay, en agosto pasado, en la que quedó cuarto al tener problemas con las llantas y las duras condiciones por las lluvias, mientras que Pajari recortó distancias y le sigue de cerca con 196.

Pajari buscará extender en Chile su racha de tres victorias al hilo que consiguió con su triunfo en tierras paraguayas donde se convirtió en el primer piloto que logra sus tres primeros triunfos en un Mundial de manera consecutiva, tras las alcanzadas en Estonia y Finlandia.

El sueco Oliver Solberg, también de Toyota, ocupa el tercer lugar de la clasificación con 175 puntos y se mantiene en competencia dentro del podio.

Los representantes de Hyundai, el francés Adrien Fourmaux, quinto con 149 unidades, y el belga Thierry Neuville séptimo con 129 enteros, aún batallan por romper la hegemonía de la marca japonesa.

La región de Biobío, ubicada a 500 kilómetros al sur de la capital, Santiago, acoge la parada por quinta ocasión, iniciando este jueves con el 'shakedown' y luego la salida protocolar en la plaza de la Independencia en la ciudad de Concepción.

El país austral debutó en el calendario mundial en 2019, y tras una pausa después de la pandemia volvió en 2023 organizando cuatro etapas de forma consecutiva, siendo hasta el año pasado -cuando entró Paraguay- la única parada de Sudamérica.

La competición, que se extenderá hasta el domingo, tendrá el viernes las pruebas especiales en los tramos llamados Turquía, Nuevo Rere y Hualqui, mientras que el sábado serán las pruebas especiales de la 7 a la 12 en las rutas de Pelún, Lota y María Las Cruces.

En el cierre del domingo, se correrán las pruebas especiales de Carampangue, Biobío y el Power Stage.

Un total de 56 tripulaciones están inscritas para la etapa en Biobío, una cifra récord para la cita mundialista en Concepción, donde se disputarán cuatro clases y cinco categorías.

A diferencia de otras oportunidades, el título mundial de pilotos no se coronará matemáticamente en tierras chilenas, y tras la fecha en el Biobío tendrán lugar las paradas en Italia (Cerdeña) y Arabia Saudí.