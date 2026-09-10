La cadena de gimnasios de Fernando Torres expande el entrenamiento a Madring

La empresa participará del entretenimiento en la zona de aficionados y estará presente con sus actividades del 11 al 13 de septiembre “con una experiencia que combina entrenamiento, tecnología, rendimiento y, sobre todo, diversión”, según explicó en un comunicado.

“Somos una empresa madrileña, familiar y con una ambición enorme. Estar en Madring junto a algunas de las mayores marcas y entidades demuestra hasta dónde puede llegar un proyecto nacido aquí, con un equipo que está viviendo el mejor momento de la compañía”, explicó Óscar Meléndez, CEO y cofundador de Nine Fitness.

“Nuestro reto sigue siendo el mismo que cuando empezamos: hacer mejor la vida de las personas a través de la actividad física. Llevamos muchos años haciéndolo y ahora queremos llevar esa forma de entender el fitness mucho más lejos: primero consolidando Madrid, después creciendo en España y, en el futuro, internacionalmente”, añadió.

Durante esos días, la cadena de gimnasios ofrecerá “retos de fuerza, velocidad, coordinación y resistencia, actividades colectivas y experiencias de rendimiento” a los seguidores a la Fórmula Uno.