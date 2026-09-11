Jose Mourinho, con entrada para la Fórmula 1, que le ha hecho perder "45 minutos de sueño"

"Salvo cuando duermo en Valdebebas, yo salgo a las 7.15, hoy he salido a las 6.30. He perdido 45 minutos de sueño, los jugadores algunos lo mismo. Del entrenamiento no hemos cambiado nada, hemos hecho los primeros 15 minutos haciendo nada, después hemos trabajado 45-50 minutos bien. Intensidad baja, pero cosas que tácticamente necesitamos", confesó, sobre la sesión de preparación a puerta cerrada, en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Rayo Vallecano.

"Mañana hemos dado dos opciones: ir a Valdebebas o venir al estadio, dejar los coches e ir en bus a Valdebebas. Soy muy amigo, con mucho orgullo, de Stefano Domenicalli (presidente de la F1), desde mis primeros años en Italia, y sí tengo entrada, pero soy ese tipo de bicho que, si no gana, no hay vida. Si estoy contento, a lo mejor me paso", comentó.

Preguntado por la escudería que más se asemeja a su equipo, fue prudente: "Hay que tener mucho cuidado, porque todos ellos son muy simpáticos conmigo, todos me invitan. Este impacto mundial de un club o de una escudería que son más que un club o una escudería, los ojos serán los ojos, lo que este niño (Kimi Antonelli) está haciendo con Mercedes es una cosa increíble".

"Pero, no teniendo coche para ganar y prácticamente no teniendo coche para puntos, tengo amistad con Fernando [Alonso], me gusta mucho la personalidad, es uno de los mejores siempre, incluso si le dan un coche que no es bueno. Me gusta mucho el deporte", concluyó.