La vuelta de la Fórmula Uno a Madrid revive la leyenda del último Gran Premio en el Jarama

Ese día, en la parrilla y bajo un intenso calor, formaban en cabeza el francés Jacques Laffite (Ligier Matra) y el australiano Alan Jones (Williams), por delante del argentino Carlos Reutemann (Williams) y el británico John Watson (McClaren).

Tras el banderazo de salida Lafitte se retrasó y Jones se situó en cabeza, seguido de su compañero de equipo Reutemann, y con Villeneuve, al volante de un Ferrari, en tercera posición tras protagonizar una espectacular arrancada en la que ganó cuatro puestos.

Villeneuve, que venía de lograr en Mónaco la primera victoria de Ferrari en esa temporada, adelantó en la segunda vuelta a Reutemann y en el giro número 14, tras un trompo de Jones cuando intentaba doblar al último clasificado, se situó en cabeza.

Mientras Villenueve conseguía cierta ventaja, por detrás Laffite remontaba y se situaba justo a la estela del piloto de Ferrari.

En las últimas 20 vueltas y a medida que se degradaban los neumáticos del monoplaza de Villeneuve, la lucha con sus seguidores se volvió encarnizada, pero el francés aguantó gracias a una conducción magistral y a la ayuda del turbo de su Ferrari, que le permitía una velocidad punta superior a la de sus rivales en las rectas.

Finalmente Villeneuve cruzó la meta en primer lugar, seguido por Lafitte a 0,22 segundos. Detrás Watson, Reutemann y Elio de Angeles, los cinco en un pañuelo de poco más de un segundo.

Villenueve y Lafitte llegaron agotados y al segundo tuvieron que sacarle del monoplaza los mecánicos de su escudería y reanimarlo antes de que pudiera acudir al podio

Ya fuera de los coches, los dos pilotos se fundieron en un sentido abrazo, un reconocimiento mutuo de la tremenda batalla librada.

Aquella fue la sexta victoria de Gilles Villeneuve en Fórmula Uno y también la última, puesto que murió en mayo de 1982 en un accidente durante los entrenamientos del Gran Premio de Bélgica en Zolder.

Los Reyes de España y el príncipe Felipe, que llegaron al circuito en helicóptero, estuvieron presentes en la carrera y asistieron a la ceremonia de entrega de trofeos.

En el circuito del Jarama se disputaron en total nueve Grandes Premios de Fórmula uno, el primero de ellos en 1968 ganado por el británico Graham Hill.

Pilotos como los también británicos Jackie Stewart y James Hunt, el brasileño Emerson Fittipaldi, el belga Niki Lauda o el estadounidense Mario Andretti están en la nómina de triunfadores en el Jarama, que también acogió dos carreras de Fórmula Uno, no puntuables para el Mundial, en 1967 y 1981.