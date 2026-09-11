Automovilismo
11 de septiembre de 2026 a la - 14:25

Tabla de tiempos del segundo libre de la historia del Madring

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Madrid, 11 sep (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semiurbano de Madrid:

Por EFE