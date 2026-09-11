Vowles: Carlos es más que un piloto, es un líder; y es muy bueno trabajando con ingenieros

"Carlos es mucho más que un piloto, es alguien que sabe transmitir un mensaje que te convenza de que ése es el camino correcto y que consigue que lo sigas. Es un líder, alguien que sabe liderar organizaciones y hacerlas avanzar", indicó Vowles al ser preguntado por Efe durante un encuentro con los medios de información que tuvo lugar en el 'motorhome' que la escudería de Grove tiene instalado en el nuevo Madring.

"Segundo, sobre él: es muy bueno trabajando con ingenieros, porque los ingenieros hablan su propio idioma y tienen su propia manera de pensar. Y Carlos sabe tomar sus conocimientos como piloto y traducirlo al idioma que los ingenieros son capaces de entender e interpretar. Eso es muy importante, porque de otra forma, los ingenieros mirarían los datos y únicamente los datos; y sólo entiendes lo que puedes ver", opinó el jefe de equipo de Sainz, recién renovado con el equipo y que es decimosexto en el Mundial, con seis puntos; en una temporada que no está siendo todo lo buena que piloto y escudería hubiesen deseado.

"Carlos tiene muchos, muchos fuertes. Pero uno de sus puntos flojos, según mi opinión, y hemos hablado acerca de ello de forma abierta, es que cuando a veces las cosas no salen como él quiere, cuando no logra el rendimiento deseado; como, por ejemplo, al principio del año pasado, su voz es tenue. Y de esa manera no está guiando al equipo hacia adelante. Yo siempre le digo que él es un piloto con nivel de campeón del mundo y que guíe al equipo hacia el éxito. Es difícil encontrar puntos débiles en Carlos. Pero si tuviese que señalar uno, que es pequeño, sería ése", contestó a Efe Vowles, cuya escudería ocupa el noveno puesto en el Mundial de constructores, con once puntos.

Sainz -con cuatro victorias y 29 podios en la categoría reina, pero que este año sólo ha logrado ser tres veces noveno- acaba de renovar con Williams, una escudería histórica que no está donde desea, pero que espera que la situación se revierta claramente la próxima temporada.

"Hay que entender una cosa, que el de este año es el cambio de reglamento (técnico) más grande de los últimos 25 años; pero la temporada que viene el cambio será pequeño. Y lo que significa es que, aunque estemos por detrás, aún, en determinadas áreas, los cambios del curso que viene no nos generarán los problemas que nos generaron esta temporada", indicó el ingeniero inglés.

"Pero también es cierto que Carlos tiene visibilidad de lo que estamos haciendo en la fábrica, lo que pasa en el túnel de viento y en el simulador; en el que está pilotando el coche del año próximo. Y puede ver el paso adelante que esperamos dar con miras a la próxima temporada", dijo.

"Y seguramente el año que viene no estemos exactamente donde nosotros y él queremos estar. Pero está claro que vamos a dar un importante paso hacia adelante", indicó a Efe Vowles durante el encuentro con los medios de información en español que tuvo lugar este viernes en el Madring; en el que se sirvió un desayuno que, entre otras cosas, incluía, en un 'guiño' a los periodistas locales, un chocolate con churros.

El jefe de equipo de Williams reconoció que puntuar este fin de semana en la capital de España será muy complicado para ellos.

"Va a ser muy, muy difícil puntuar aquí. Tendremos mejoras en Baku, que no es esta carrera, es la siguiente. Intentamos traer las actualizaciones a Madrid, pero fue imposible. Esta pista es maravillosa, pero no encaja con el punto en el que estamos ahora mismo en lo que a rendimiento se refiere", explicó Vowles este viernes en el Madring.