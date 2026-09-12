12 de septiembre de 2026 a la - 11:30
Carlos Sainz, Fernando Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la Q1
Madrid, 12 sep (EFE).- Los españoles Carlos Sainz (Williams), con el decimoséptimo tiempo, y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimoctavo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid.
El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), con el decimonoveno, también quedó fuera en la primera ronda, en la que el inglés George Russell (Mercedes) marcó el mejor tiempo, al cubrir los 5.416 metros de la nueva pista de la capital de España en un minuto, 33 segundos y 211 milésimas, 56 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) -líder del campeonato-, que, al igual que el anterior completó su intento bueno con las gomas blandas.
La segunda ronda se disputará a continuación.