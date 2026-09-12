Carlos Sainz, Fernando Alonso y 'Checo' Pérez, eliminados en la Q1

Madrid, 12 sep (EFE).- Los españoles Carlos Sainz (Williams), con el decimoséptimo tiempo, y el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), con el decimoctavo, quedaron eliminados este sábado en la primera ronda de la calificación (Q1) para el Gran Premio de España, el decimocuarto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Madring, el nuevo circuito semi-urbano de Madrid.