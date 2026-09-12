El español Mari Boya, octavo en la esprint de F2 que ganó el japonés Miyata

En un circuito de Madring semiurbano y estrecho, Mari Boya logró remontar desde la duodécima plaza de salida hasta la octava, que otorgó un punto en el casillero del piloto español.

Carrera esprint de 23 vueltas que tuvo el primer coche de seguridad desplegado en la historia del trazado, en la primera vuelta después de que el argentino Nicolás Varrone tuviera que abandonar tras un toque del indio Kush Maini en la curva 6.

El coche de seguridad volvió a aparecer en pista en la vuelta 15.

Tras varios intentos de adelantamiento entre los dos pilotos del equipo español Campos Racing, el mexicano Noel Leon, quien finalizó cuarto, y el bulgaro Nikola Tsolov, este cometió un error, tocó el muro interior de la curva 19 -antepenúltima- y perdió la parte trasera de su monoplaza, obligado a abandonar.

El líder del campeonato cedió así tres puntos ante su gran perseguidor, el brasileño Rafael Camara, quien se coloca a ocho del liderato.

La Fórmula 2 disputará su carrera larga del fin de semana este domingo desde las 11.15 horas CEST (09.15 GMT).