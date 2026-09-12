Marc Márquez reconoce que usó una estrategia "calcada a la de Alcañiz"

"Como la estrategia funcionó allí, he intentado hacer la misma; porque se intenta, pero luego a veces sale y a veces no", reconoce Marc Márquez, quien explica que lo hizo para "liderar desde el principio" para evitar que, con el neumático blando "tuviera ese extra al inicio y luego gestionar la carrera hasta el final".

No obstante Marc Márquez ha reconocido que su triunfo este sábado pone en aviso a sus rivales y que es lo que odia de las 'sprint' pues afirma que "siempre se me ha dado muy bien tirar de instinto e improvisar", pero ahora todos los pilotos son muy buenos y, "si repites algo una, dos, tres o cuatro veces, al final ya se saben los trucos".

"El domingo todo dependerá mucho de la salida, del momento de soltar el embrague, de si estás cerca o lejos, y hay que gestionarlo de la mejor manera", afirma a los medios de comunicación presentes en Misano Adriático Marc Márquez.