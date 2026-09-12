Verstappen: “Ser terceros es buen resultado, no aspirábamos a más”

“Fue una buena clasificación, ser terceros es un buen resultado, no aspirábamos a más. El coche se sintió decente, pude atacar las curvas como quería y esta clasificación es un buen resultado”, dijo en rueda de prensa el tetracampeón del mundo de F1.

“Fue una buena vuelta. Hicimos buenos progresos en el coche desde que llegamos aquí. Sufrimos más en el último sector, en comparación con nuestros competidores. Pero, en general, estoy contento con la clasificación”, completó.

Por otro lado, Verstappen no se mostró muy confiado con miras a sus posibilidades de ganar la carrera, por la dificultad de adelantar en el circuito semiurbano y estrecho de Madring.

“En el mejor escenario, si eres más rápido, no puedes adelantar. Va a ser difícil y la degradación de los neumáticos -que se espera alta, según las simulaciones- va a ser una de las claves de la carrera”, declaró el astro neerlandés este sábado en el nuevo circuito de la capital de España.