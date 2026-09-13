Automovilismo
13 de septiembre de 2026 a la - 15:30

Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno

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Madrid, 13 sep (EFE).- Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno después del Gran Premio de España, el decimocuarto del año, que se disputó este domingo en el nuevo circuito del Madring, en Madrid:

Por EFE