Nadal: “Que siga habiendo eventos de este nivel es una gran noticia para España”

“Que siga habiendo eventos de este nivel en España es una gran noticia para el país. Madrid lleva años en continuo crecimiento acogiendo eventos internacionales de diferentes ámbitos y de primer nivel. Lo que hace es de hacer de nuestro país más internacional de lo que es y que nos convirtamos en referencia”, dijo a su entrada a Madring este domingo.

“Es un reto enorme -sobre organizar una carrera de Fórmula 1 en un circuito semiurbano-. Todo ocurre en un espacio de tiempo muy pequeño. Madrid ha demostrado que tiene la capacidad para este tipo de eventos, y España también. Contento de poder vivir un evento de este calibre y a disfrutarlo”, concluyó.