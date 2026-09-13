Norris: “Se nos ha escapado la victoria, la merecíamos”

“Nada que pudiera hacer. Enhorabuena a Kimi -Antonelli- y Max -Verstappen-. Hoy la suerte no estuvo de nuestro lado, intenté pelear para alcanzar a Max, pero es difícil adelantar. Una carrera dura, en la que se nos ha escapado la victoria porque siento que la mereciamos, pero las carreras son así”, dijo tras la carrera en la señal internacional.
“Siendo que estoy trabajando duro y extrayendo mucho del coche. Ayer fue una vuelta maravillosa para conseguir la pole y siento que hoy hice una carrera perfecta, pero la suerte no estuvo conmigo”, completó.