Norris: “Se nos ha escapado la victoria, la merecíamos”

Madrid, 13 sep (EFE).- El británico Lando Norris (McLaren) no pudo convertir en victoria su primer puesto en la clasificación del Gran Premio de España de Fórmula 1, el primero disputado en el circuito de Madring, ya que tuvo mala suerte en el momento de la parada en boxes debido a un coche de seguridad virtual, por lo que sintió que se les “escapó” un primer puesto que, en su opinión, merecía.