Verstappen: “Un segundo puesto es un resultado increíble”

“Viendo el ritmo de carrera, es un gran resultado. Norris ha tenido mala suerte con el Coche de seguridad virtual. Un segundo puesto es un resultado increíble”, declaró tras la carrera en la señal internacional.

Un Verstappen que defendió su segundo puesto en las últimas vueltas ante el empuje de Lando Norris (McLaren).

“Land me estaba atacando, pero aquí no se puede adelantar y le he podido mantener detrás. Ha sido fácil. Si mantienes el coche enmedio no te pasan, funciona bastante bien”, explicó.