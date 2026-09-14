Nico Pino: "No hay nadie con más experiencia en las carreras que Fernando Alonso"

"No creo que haya nadie con más experiencia en las carreras como Fernando (Alonso, de 45 años), que, a pesar de todo, sigue siendo joven. Su equipo conoce perfectamente cómo funciona este mundo, la gente que está dentro. Y nos pueden entregar todo el 'feedback' necesario para que yo vaya creciendo como deportista, porque uno siempre tiene cosas por aprender, distintos detalles", declaró a Efe Pino, nacido en Santiago de Chile hace 21 años.

"Además, aquí en Madrid estuvo no sólo la Fórmula Uno, sino la F2, también; y este fin de semana ha sido una experiencia fantástica; y muy beneficiosa", comentó el chileno antes de abandonar el Madring, el nuevo circuito que albergó el domingo el Gran Premio de España.

"Estamos trabajando desde hace tiempo no sólo en el proyecto, que no es sólo intentar que Nico Pico entre en las grandes ligas del automovilismo. Es una idea que desde mediados de año intentamos que sea un proyecto de país, como Chile. Y estar presentes en los distintos sectores en los que también somos líderes, como la energía, la minería... captar oportunidades en torno a esto y hacer un proyecto que beneficie a todas las partes", indicó el piloto santiaguino en Madrid, donde este lunes se celebra el 'Chile Day'.

"Queremos hacer algo que englobe mucho más allá de las carreras, algo que sea atractivo. Para uno mismo tener esta alianza con 'A14', con Fernando (Alonso), es evolucionar como persona y en conjunto; y en algún momento, llegar a la F1, si se alineasen los astros y todo sale bien, por decirlo de alguna manera", añadió Pino, que se definió a sí mismo como un piloto "analítico".

“Yo diría que soy analítico, calmado, preciso. Si voy a hacer algo, me gusta tener la dirección clara”, aseguró a Efe el piloto chileno.