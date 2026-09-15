Pol Espargaró continuará sustituyendo a Maverick Viñales en Spielberg

Espargaró es el piloto oficial de pruebas y reserva del equipo KTM, por lo que continuará con la suplencia de Viñales en la carrera de 'casa' para el fabricante austríaco, en la que será su cuarta carrera consecutiva en esos menesteres y que en San Marino, el pasado fin de semana, consideraron "sobresaliente" los responsables de KTM.

El piloto español, campeón del mundo de Moto2 en 2013, ya ha sustituido a Viñales, campeón del mundo de Moto3 en 2013, que no se recupera de su lesión en un hombro, aunque espera poder estar ya en Japón, en las carreras de Gran Bretaña (Silverstone), Motorland Aragón y San Marino (Misano Adriático).