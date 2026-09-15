Automovilismo
15 de septiembre de 2026 a la - 06:20

Pol Espargaró continuará sustituyendo a Maverick Viñales en Spielberg

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Redacción deportes, 15 sep (EFE).- El español Pol Espargaró seguirá compitiendo en sustitución del lesionado Maverick Viñales con la escudería Tech3 en el Gran Premio de Austria de MotoGP que este fin de semana, del 18 al 20 de septiembre, se disputa en el Red Bull Ring de Spielberg.

Por EFE
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Espargaró es el piloto oficial de pruebas y reserva del equipo KTM, por lo que continuará con la suplencia de Viñales en la carrera de 'casa' para el fabricante austríaco, en la que será su cuarta carrera consecutiva en esos menesteres y que en San Marino, el pasado fin de semana, consideraron "sobresaliente" los responsables de KTM.

El piloto español, campeón del mundo de Moto2 en 2013, ya ha sustituido a Viñales, campeón del mundo de Moto3 en 2013, que no se recupera de su lesión en un hombro, aunque espera poder estar ya en Japón, en las carreras de Gran Bretaña (Silverstone), Motorland Aragón y San Marino (Misano Adriático).