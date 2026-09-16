Carpe y Uriarte guardan "muy buenos recuerdos" del circuito austríaco

"Austria es un circuito que me gusta mucho y donde guardo grandes recuerdos de la Red Bull Rookies Cup", recuerda Álvaro Carpe, que ya ha ganado allí antes, aunque "el año pasado tuvimos algunas dificultades en nuestro debut en Moto3".

Carpe explica en una nota de su equipo que su objetivo es hacer "un buen trabajo y volver a conseguir buenos resultados" y que intentará dar el ciento por ciento para "cerrar esta gira europea por todo lo alto".

Su compañero en KTM y debutante de la categoría, Brian Uriarte, recuerda que viene de "un buen fin de semana en San Marino", en donde el nivel fue muy alto y estuvo muy cerca de mantenerse en la lucha por los primeros puestos hasta el final.

Uriarte ha comentado que comenzó la segunda mitad de la temporada mucho más estable y consistente y que tiene "muchas ganas de ir a Austria, un circuito que disfruto y donde guardo muy buenos recuerdos de la Red Bull Rookies Cup del año pasado".

"Sin duda, el listón estará muy alto una vez más, así que tendremos que trabajar bien durante todo el fin de semana y ajustar los detalles, ya que ahí es donde se marcará la diferencia", insiste Brian Uriarte.