El japonés Takaaki Nakagami sustituirá al español Joan Mir en Spielberg

Mir se perderá la carrera que se disputa en el circuito de Spielberg, ya que su objetivo es recuperarse a tiempo para el Gran Premio de Japón, motivo por el que será sustituido por el piloto de desarrollo de HRC, pues tras el Gran Premio de San Marino, el campeón del mundo de MotoGP en 2020 viajó a Barcelona para someterse a exámenes médicos y evaluar su estado físico tras retirarse de la carrera del domingo.

El piloto mallorquín venía sufriendo determinados síntomas desde Italia y sin un diagnóstico claro, por lo que su equipo médico le ha recomendado que se centre en su recuperación y se retire de la carrera de Austria, lo que le permitirá descansar y que se le practiquen más pruebas y estudios, según explica Honda en un comunicado difundido este miércoles.

Así, tras las pruebas llevadas a cabo en Mugello por Takaaki Nakagami, el equipo ha decidido que sea él quien se suba a la Honda RC213V en Spielberg, pues ya tenía previsto asistir a las pruebas posteriores a la carrera austríaca para preparar su participación como piloto invitado en el Gran Premio de Japón.