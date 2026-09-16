Automovilismo
16 de septiembre de 2026 a la - 07:20

Fabio di Giannantonio está "deseando" volver a competir

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 16 sep (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26), cuarto en la clasificación del Mundial de MotoGP, ante la disputa del Gran Premio de Austria en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, dice estar "deseando volver a la pista de inmediato".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El fin de semana de Misano hicimos todo bien, pero algunas cosas podrían haber sido mejores", reconoce 'Diggia', quien destaca que está demostrando "una gran velocidad en cada circuito", lo que "da confianza" a su equipo.

No obstante, afirma en declaraciones distribuidas por su equipo que el de Spielberg es un circuito en el que ha tenido "dificultades" en el pasado.

"Estamos cuartos en la clasificación mundial y haciendo un gran trabajo, por lo que tenemos el objetivo de lograr los resultados que merecemos en Austria", agrega Di Giannantonio.