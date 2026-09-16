Fabio di Giannantonio está "deseando" volver a competir

"El fin de semana de Misano hicimos todo bien, pero algunas cosas podrían haber sido mejores", reconoce 'Diggia', quien destaca que está demostrando "una gran velocidad en cada circuito", lo que "da confianza" a su equipo.

No obstante, afirma en declaraciones distribuidas por su equipo que el de Spielberg es un circuito en el que ha tenido "dificultades" en el pasado.

"Estamos cuartos en la clasificación mundial y haciendo un gran trabajo, por lo que tenemos el objetivo de lograr los resultados que merecemos en Austria", agrega Di Giannantonio.