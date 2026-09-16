Holgado y Alonso, dispuestos a dar el máximo en Spielberg

Para Daniel Holgado, que no pudo concluir la carrera de San Marino al ser embestido por su compatriota Ángel Piqueras y el australiano Senna Agius, este fin de semana tiene que seguir trabajando "de la misma manera" pues dice estar "en un gran estado de forma".
Y recuerda que el domingo, en San Marino, podría haber "luchado por estar en el podio" y que fue una pena "no terminar la carrera", pero que ahora tiene "una nueva oportunidad de seguir demostrando" lo que es capaz de hacer.
"El año pasado conseguí aquí mi primer podio en Moto2, así que creo que puede ser un gran fin de semana y lo daremos todo para repetirlo", insistió Holgado en una nota de prensa distribuida por su equipo.
Su compañero David Alonso, campeón del mundo de Moto3 en 2024, reconoció que esta semana apenas ha tenido tiempo de descansar y reconoce que ha intentado "tratar de recuperar todo lo posible la lesión del bíceps".
Alonso reconoció que lo notó "un poco al principio de la carrera", pero que en cualquier caso no le condicionó "en exceso" ni le impidió "sumar unos puntos importantes".
"En las últimas carreras he conseguido pilotar de forma fluida con la moto y en Austria tenemos que seguir construyendo desde esa base para preparar bien la carrera del domingo", reseñó Alonso.