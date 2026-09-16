Izan Guevara, a pesar de los problemas en Misano, sigue "motivado y concentrado"

"Venimos de un fin de semana bastante extraño en Misano", reconoce Guevara, quien confirma que "ocurrieron muchas cosas que escapaban a nuestro control, pero seguimos muy motivados y totalmente concentrados en el campeonato".
Y no ha dudado al aseverar que va a seguir "luchando hasta el final" por el campeonato y que no se rinde, pues queda "mucho camino por recorrer y muchas cosas pueden pasar".
"Austria es un circuito que creo que nos vendrá muy bien", explica Izan Guevara, que lo justifica en que es "una pista 'stop and go', con frenadas muy fuertes, y creo que esas características se ajustan bastante a mi estilo de pilotaje".
Y agrega que esta deseando que llegue el fin de semana para "disfrutarlo" mientras intenta "recuperar algunos de los puntos" que perdió en Misano.
Izan Guevara ha resaltado que tiene que seguir trabajando "de la misma manera que lo hemos estado haciendo" pues desde su punto de vista "vamos por muy buen camino", así que intentará mantenerse concentrado y darlo todo "para seguir luchando".