Luca Marini contará con un nuevo compañero en Honda, Takaaki Nakagami

"Primero, quiero desearle lo mejor a Joan y espero que pueda volver a la moto con nosotros lo antes posible", señala Marini sobre la ausencia de Mir, de quien dice es "un compañero de equipo muy valioso".

Marini explica del circuito austríaco que "se trata de frenar fuerte y acelerar con fuerza al salir de las curvas", que desde su punto de vista es lo que hizo en Misano y puede ayudarles aquí.

"Somos realistas sobre nuestra situación y nuestro objetivo no cambia y repetir un fin de semana como el de Misano es nuestra meta", continúa Luca Marini quien de Spielberg reconoce que "es un circuito donde pueden pasar muchas cosas, es muy importante posicionarse bien y estar preparado para aprovechar cualquier oportunidad".

El japonés Takaaki Nakagami, probador del fabricante Hoda, dice llegar a Austria "directamente de un test privado en Mugello", después de haber efectuado muchas pruebas con diferentes motos, por lo que este fin de semana tratará de ponerse al día "con la RC213V y los neumáticos Michelin", pues recordó que será piloto invitado en Motegi (Japón).

Nakagami dijo estar seguro de que probará "algunas cosas que el equipo normalmente no haría, para así estar bien preparados para el futuro".