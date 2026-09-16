Quartararo y Rins sólo tienen un objetivo "seguir trabajando"

"Spielberg es un circuito donde hay que ser fuerte en muchos aspectos clave, especialmente en la frenada y la aceleración", explica Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, quien afirma saber "en qué tenemos que trabajar".

"Seguimos esforzándonos y tratando de mejorar paso a paso cada fin de semana" señala en la nota de prensa de su equipo Quartararo, quien recuerda que la carrera en Misano "fue bastante buena, y el objetivo para Austria es tener otro fin de semana sólido".

Su compañero de equipo Alex Rins, que se retira de las competiciones motociclistas al final de la temporada reconoce que le decepcionó "no haber podido terminar la carrera en Misano".

"Estoy bien y tengo muchas ganas de volver al trabajo en Spielberg", asegura no obstante Alex Rins, quien dice que se centrará en "analizar el rendimiento de la primera sesión y luego trabajaremos en las áreas donde creemos que podemos mejorar".

Alex Rins dice saber "los retos que presenta Spielberg" pero que espera tener un fin de semana "productivo".