El español Alex Rins explica los motivos de su retirada en Misano

"Me tuve que retirar por un dolor muy fuerte en la cabeza, perdí un poco de campo de visión, mareos...", explica Alex Rins, quien reconoce que fue algo que no le había ocurrido "nunca antes" y que le asustó mucho porque ya en Aragón lo sufrió "un poco", aunque aclaró que "no encima de la moto".

Y comentó que, tras vivir esa situación, fue al hospital Dexeus a "hacer un control, a ver que todo estuviera bien, porque era un dolor muy fuerte que nunca antes había tenido" y reseñó que "aparentemente, los exámenes han salido bien y no hay nada extraño o raro".

Según los médicos que le atendieron, la situación podía deberse "al estrés, a no parar quieto", aunque apuntaron también la posibilidad de que pudiese deberse "a una caída, un latigazo" o incluso "por la caída de Silverstone".

Alex Rins lo achacó más al hecho de "querer y no poder", y comenta: "Muchas veces la gente me pregunta con qué objetivo salgo a la pista, cómo consigues motivarte", puesto que no es fácil hacerlo "sin tener el material como para poder optar a la victoria, pero siempre salgo a por todas".

"Quizás eso también pesa en la cabeza y puede ser uno de los problemas de esta migraña o dolor de cabeza", afirma sobre sus dolencias físicas Rins, vigésimo en la clasificación del Mundial de MotoGP.