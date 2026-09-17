Pedro Acosta dice que llega con "un buen estado de ánimo"

"Habrá que ver si nos ayuda la climatología, pero es verdad que llegamos con un buen estado de ánimo y con ganas de seguir haciéndolo bien", recalcó Acosta, quien reconoció que será "cuestión de ver cómo funciona la moto a partir de mañana".

Acosta señaló que parece que están "dando un paso adelante", aunque aclaró que "por ahora no hay cosas nuevas para la moto de volverse locos".

Sincero, como siempre, Acosta dijo que no puede pensar en "la victoria", aunque al final "sí que es verdad que es el GP de casa, pero Ducati y Aprilia están un paso por delante y sólo hay que ver lo competitivos que fueron Marc y Ducati el año pasado aquí".

"Y no solo Marc funciona muy bien aquí, así que por el momento estamos todavía lejos", insistió Pedro Acosta, aunque ante la posibilidad de lograr la victoria 'en casa' señaló que "sería la mejor manera de cerrar el círculo".

Y recordó que esta en KTM "desde que tenía 16 años" y conoce a todo el mundo "desde que era un chaval", así que para él sería "una forma fantástica de rubricar la historia, aún sabiendo" que están "lejos de luchar por el campeonato".

"Si conseguimos la victoria sería una muy buena manera de cerrar esta historia", afirmó Pedro Acosta.