David Almansa mantiene su línea ascendente y domina la práctica oficial

Almansa marcó un mejor tiempo de 1:39.668 que le dejó a 29 milésimas de segundo del récord del circuito que tiene el propio Quiles en 1:39.639.

En la segunda vuelta Álvaro Carpe (KTM) se puso líder de la clasificación con un registro de 1:41.363, que no tardó en ser superado por los habituales de la categoría, como Máximo Quiles o David Almansa, el más rápido en la tanda libre matinal, a los que también se sumó el debutante Brian Uriarte (KTM).

No obstante, la práctica oficial acababa de comenzar y la lógica presagiaba que los registros tendrían que bajar mucho más, merced a las buenas condiciones atmosféricas, y no tardó en ser así, con David Almansa rodando en 1:39.765, ya muy cerca del récord de 1:39.639 del pasado año de Máximo Quiles.

Desde los primeros minutos de la sesión la tensión pudo respirarse en el ambiente, con un nuevo duelo entre los más rápidos de la categoría, David Almansa y Máximo Quiles, que ya por la mañana, en los libres, fueron los grandes protagonistas.

Por detrás de ellos, Brian Uriarte se las tuvo que ver con el malasio Hakim Danish (KTM) y con el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), en tanto que uno de los favoritos de la categoría, Álvaro Carpe no conseguía tener un buen ritmo y en el ecuador de la práctica oficial estaba fuera de la segunda clasificación directa, si bien lo enmendó en el tramo final hasta ascender a la tercera posición.

Ya en los minutos finales esa tensión se incrementó con una nueva vuelta rápida de Almansa, que bajó hasta 1:39.668, a escasas milésimas del récord de Quiles y con David Muñoz (KTM), que reaparecía tras más de cien días de ausencia y trece intervenciones quirúrgicas, en una más que meritoria décima posición, aunque debía defenderla hasta el final.

Con la bandera de cuadros ondeando en la recta de meta, tras David Almansa, Máximo Quiles y Álvaro Carpe concluyeron Matteo Bertelle (KTM) que sufrió una caída casi al final de la sesión, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Esteban (KTM), Rico Salmela (KTM), Scorr Ogden (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM), Adrián Cruces (KTM), Joel Kelso (Honda), Casey O'Gorman (Honda) y Adrián Fernández (Honda), que son quienes entraron en la segunda clasificación directa.