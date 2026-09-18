Tony Arbolino domina la sesión libre, por delante de David Alonso e Izan Guevara

Arbolino marcó un mejor tiempo de 1:33.074, apenas 42 milésimas de segundo más rápido que Alonso y 95 sobre Guevara.

Ya desde los primeros minutos de la primera sesión libre de Moto2 se situaron en las posiciones de cabeza, en la pelea por el mejor tiempo, los principales candidatos de la categoría, con el líder, el español Manuel González (Kalex), como uno de los grandes protagonistas, junto a su compañero de equipo, el australiano Senna Agius (Kalex).

Con ellos, también estaban el turco Deniz Öncü (Boscoscuro), el belga Barry Baltus (Kalex), el italiano Tony Arbolino (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) o el también español Izan Guevara (Boscoscuro), quien con 1:34.063 se puso líder en la sexta vuelta.

A Guevara le duró poco el liderato, pues por detrás de él, el australiano Agius cerró su séptimo giro en 1:34.059 y el octavo en 1:33.983, el primero en rodar en ese segundo, pero todavía a más de un segundo del récord de Manuel González, quien el pasado año lo estableció en 1:32.779.

Precisamente 'Manugas' González fue el siguiente líder con un registro de 1:33.795, que batió casi de inmediato Izan Guevara con 1:33.769, mientras que Ángel Piqueras (Kalex), que intentaba mejorar su posición muy atrasada en la tabla de tiempos, se iba por los suelos en la curva seis y al dejar su moto muy dañada prácticamente decía adiós a la sesión.

Los últimos minutos de la sesión provocaron un cambio drástico de la situación y rendimiento de los pilotos, pues si Izan Guevara rebajó su mejor tiempo hasta 1:33.296, por detrás llegó el italiano Tony Arbolino para 'asestar' un fuerte golpe sobre la mesa al rodar en 1:33.074, cuando el neerlandés Collin Veijer (Kalex) se iba por los suelos en la complicada curva seis del trazado austríaco.

Al registro de Arbolino quien más se acercó fue el hispano colombiano David Alonso (Kalex), campeón del mundo de Moto3 en 2024, que se quedó a 42 milésimas de segundo, con Izan Guevara tercero, por delante de Manuel González y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro), todos ellos en una diferencia de tres décimas de segundo.