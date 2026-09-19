Filip Salac, vuelta cancelada, récord y 'pole position'

Salac rodó en 1:32.381 para establecer un nuevo récord que batía el que él mismo había conseguido un día antes al rodar en la práctica oficial en 1:32.402, con el líder del mundial, el español Manuel 'Manugas' González (Kalex), segundo, y Alex Escrig (Forward), tercero.

El belga Barry Baltus (Kalex) fue la referencia inicial de la primera clasificación con un tiempo de 1:33.386, secundado por el italiano Luca Lunetta (Boscoscuro), el español Arón Canet (Boscoscuro) y el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), pero todavía con mucha tanda por delante.

Fue en esa segunda parte de la primera clasificación cuando Lunetta mejoró su mejor tiempo personal, con 1:33.290, que le situó al frente de la tabla de esa tanda, por entonces secundado por el turco Deniz Öncü (Boscoscuro), el propio Barry Baltus y el también japonés Taiyo Furusato (Kalex), todavía con tiempo para intentar una última vuelta rápida.

Prácticamente todos los pilotos de la primera clasificación entraron en sus talleres para hacer los últimos ajustes y regresar a pista con menos de cinco minutos de sesión por delante.

En esos minutos cambió todo pues Deniz Öncü se encaramó hasta la primera posición (1:32.930), seguido por el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), Luca Lunetta y Barry Baltus, mientras que Alberto Ferrández (Boscoscuro), que intentaba conseguir el pase a la segunda clasificación, se fue por los suelos a la salida de la curva nueve y acabó quinto, tras propinarse un fuerte golpe en el percance.

Todos los pilotos participantes en la segunda clasificación se 'agolparon' en la calle de talleres para salir cuanto antes a pista y aprovechar así el tiempo al máximo.

El checo Filip Salac, autor del mejor tiempo el primer día y de un nuevo récord de la categoría, fue el primero en marcar parciales de vuelta rápida, mientras que el australiano Senna Agius (Kalex) se iba por los suelos a las primeras de cambio en la denominada curva 2B del trazado y se quedaba sin posibilidades de buscar una buena clasificación con serios daños en su moto.

Salac logró su objetivo a las primeras de cambio, pero su registro fue cancelado por exceder los límites del circuito en la curva seis, lo que 'entregó' la primera posición a Iván Ortolá (Kalex), con 1:32.594, por delante de Izan Guevara (Boscoscuro) y el propio Filip Salac.

Así concluyó el primer 'time attack' de los pilotos, que tras pasar por sus talleres regresaron a pista para intentar la última vuelta rápida y nuevamente con Filip Salac como protagonista, pues en su sexta vuelta logró el objetivo de situarse primero, además de un nuevo récord absoluto.

Salac paró el reloj en 1:32.381 con el que rebajaba el 1:32.402 que él mismo estableció en la práctica oficial del viernes y aún lo intentó una vuelta más, pero en la siguiente entró demasiado colado en la primera curva del trazado y tuvo que desistir en su empeño.

Por detrás, el español Alex Escrig ascendió hasta la segunda posición, superando a Iván Ortolá, pero por detrás, el líder de la categoría, Manuel González se 'pegó' a 121 milésimas de segundo de Salac, segundo.

Aún hubo algunos pilotos con tiempo para una vuelta más y, entre ellos, 'Manugas' González marcó algunos parciales de vuelta rápida pero sin poder batir a Filip Salac.

Así, la primera linea fue para Filip Salac, Manuel González y Alex Escrig, con Iván Ortolá, Izan Guevara y David Alonso (Kalex), en la segunda; Alonso López (Kalex), Barry Baltus y José Antonio Rueda (Kalex), en la tercera; y Daniel Hlgado (Kalex), Tony Arbolino (Kalex) y Deniz Öncü en la cuarta.