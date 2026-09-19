Guillem Farrés y Daniela Guillén a un paso del título mundial de MX2 y femenino

Farrés lidera la general con 866 puntos, 45 más que el sudafricano Camden McLellan (Triumph), que pese a su victoria de hoy necesita un milagro para arrebatarle la corona al piloto catalán. Con acabar la primera manga será el segundo español en proclamarse campeón de la categoría tras Jorge Prado, que se impuso en 2018 y 2019.

McLellan, pese a tenerlo imposible, no quiso rendirse y ganó la carrera de clasificación por delante del letón Janis Martins Reisulis (Yamaha), del belga Liam Everts (Husqvarna) y del propio Farrés, que tendrá que esperar a las mangas oficiales del domingo para celebrar el título.

Mientras tanto, Daniela Guillén (Gas Gas) también dio un paso casi decisivo para coronarse campeona del mundo al imponerse en la primera de las dos carreras previstos, con lo que dispone de una ventaja de 13 puntos respecto a la italiana Kiara Fontanesi (Gas Gas).

La española se impuso en la manga de este sábado por delante de la neerlandesa Lotte van Drunen (Yamaha), de la neozelandesa Courtney Duncan (Kawasaki) y la propia Fontanesi. Un séptimo puesto le valdría en el caso de victoria de la italiana en la segunda manga.

En la categoría reina, MXGP, con el título decidido a favor de Jeffrey Herlings (Honda), el neerlandés fue tercero en la carrera de clasificación, tras los franceses Tom Vialle (Honda) y Romain Febvre (Kawasaki), que tiene el subcampeonato asegurado.