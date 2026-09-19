Jorge Martín no da importancia al liderato

"El liderato ya lo dije, va y viene, no hay que darle importancia a tener el liderato hasta que de verdad tengas la opción de ganar el Mundial", señala a los medios de comunicación Jorge Martín, que aclara que el brazo que le dio problemas en Misano Adriático no le ha hecho sufrir tanto aunque ha sufrido "más de lo que sufrí ayer, pero es algo normal, es simplemente fatiga".

Y de la carrera destacó que había salido "bien", pero que cuando le pasó Marc "perdí muchísimas posiciones" y que por ello intentó "no perder la concentración", aunque reconoció haber cometido "algún error, pisar verde, pero estaba muy enfocado, iba por faena, como se dice".

"Sí que es verdad que cada vez que llegaba delante, a Bezzecchi y Marc, costaba más pasarlos, pero iba con todo", continúa Jorge Martín, quien reconoció tener "esa rabia de la primera vuelta", pero que estaba "muy contento de haber ganado".

"Está claro que sin la caída de Pedro no hubiese ganado, pero tenía una velocidad increíble y estoy muy contento", reconoció el líder del mundial.