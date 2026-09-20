El español Guillem Farrés, campeón del mundo de MX2

Farrés es el segundo piloto español en ganar este título después de Jorge Pardo y la consecución del mismo ha tenido lugar en la misma prueba en la que Daniela Guillén se convirtiera en la primera mujer española en ganar un título mundial de motocross.

El piloto catalán, de 23 años, partía con una abultada renta para poder llevarse el triunfo y esa diferencia es la que hizo valer para subir a lo más alto del podio de la general. Solo necesitaba cinco puntos para certificar el triunfo final y los logró con un segundo puesto en la primera manga, dejando en intrascendente la segunda, en la que fue quinto.

"Creo que aún estoy en una nube y empezando a entender lo que hemos conseguido. Ha sido una temporada fantástica. Después de tomar la decisión de volver a Europa, Vincent Bereni (manager de Triumph) y Thierry Chizat-Suzzoni (propietario del equipo Triumph) fueron los primeros en darme la bienvenida, siempre creyeron en mí. Estoy muy contento de haberlo conseguido este año", dijo Farrés, al término de la prueba, en declaraciones difundidas por su equipo.

Farrés cierra la temporada con seis victorias de GP, siete podios, catorce victorias de manga, 243 vueltas lideradas y once Grandes Premios con la placa roja de líder.

Para 2027, el reto de Farrés es subir a MXGP, la clase reina, a bordo de su Triumph.