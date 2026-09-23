El tailandés Somkiat Chantra será el sustituto de Joan Mir en Honda para Motegi

El equipo oficial de Honda HRC (Honda Racing Corporation) tomó la decisión tras conocer la baja de Joan Mir, quien continuará su recuperación y periodo de observación tras los problemas médicos que surgieron después del Gran Premio de San Marino.

Chantra, que compitió en la categoría reina durante la temporada 2025 con la escudería de Lucio Cecchinello, satélite de Honda, pasó 2026 compitiendo con el equipo Honda de Superbike, y ahora regresa a la categoría reina en Motegi, un circuito con un significado especial para él, ya que fue el escenario de su memorable victoria en Moto2 en 2023.

En 2025, el primer piloto tailandés de MotoGP logró un decimoquinto puesto con la Honda RC213V en Motegi, y en 2026 ha conseguido puntos en siete ocasiones, después de superar sus lesiones de pretemporada.

Mir continuará con su programa de recuperación y, después del Gran Premio de Indonesia, el equipo informará sobre la evolución de su estado de salud.