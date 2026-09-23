La Comisión de Grandes Premios prohíbe desde 2027 practicar la salida desde el 'pit lane'

La Federación Internacional de Motociclismo (FIM) explica que la introducción de zonas de prácticas de salida específicas en todos los circuitos y la habilitación de una sesión específica para ello en todas las citas del calendario hacen innecesaria esa práctica en la calle de talleres.

También en MotoGP y con efecto inmediato, se incluirá el límite de revoluciones de 20.000 rpm, codificado en el software de la ECU, en el reglamento de la categoría con la misma redacción que en el de Moto3.

Entre otras decisiones, se adopta que al introducirse un nuevo motor en la categoría de Moto2 en 2027 habrá que desarrollar chasis nuevos, por lo que todos los equipos de Moto2 comenzarán la temporada 2027 sin concesiones, y la clasificación se revisará a mitad de temporada.

Los fabricantes de chasis podrán hacer una actualización, de chasis o basculante, durante la temporada, debido a las pocas pruebas de pretemporada de las que van a disponer con el nuevo motor y chasis, mientras que los componentes aerodinámicos de la carrocería se mantendrán sin cambios, según los diseños de 2026, y se impondrá un límite al número de diseños anteriores que se podrán utilizar, para controlar costes.

En Moto2 y Moto3 se introducen los combustibles ciento por ciento de origen no fósil a partir de la temporada 2028, con el fin de dar continuidad a la introducción de una nueva especificación de motor del proveedor oficial de Moto2 en 2027, y a la nueva mecánica de Moto3, que se presentará en 2028.