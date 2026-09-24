Collin Veijer y José Antonio Rueda continuarán en 2027

Veijer afrontará su tercera temporada con la escudería finlandesa en la categoría intermedia, mientras que el español disputará su segunda temporada en Moto2.

El piloto neerlandés ha conseguido dos podios esta temporada, incluyendo el de la última prueba en Misano, y se sitúa décimo en la clasificación general con 75,5 puntos, además de su primera 'pole position' en Moto2, convirtiéndose en el primer piloto neerlandés en conseguirlo en los últimos 35 años.

José Antonio Rueda participará en su quinta temporada en el Campeonato del Mundo en todas las categorías, campeón de la 'Red Bull Rookies Cup' en 2022 y posteriormente compitió durante tres temporadas consecutivas en Moto3 con el Red Bull KTM Ajo.

Su primer podio fue en 2023 (con un tercer puesto en el GP de Cataluña), su primera victoria en 2024 (en el GP de Aragón) y el título de Moto3 en 2025, con diez victorias, que lo consagraron como uno de los seis pilotos más exitosos en la historia del equipo, por detrás de Johann Zarco, Pedro Acosta, Brad Binder, Miguel Oliveira, Marc Márquez y Raúl Fernández.

El neerlandés Collin Veijer se mostró "muy contento" de continuar con el equipo y espera "aprovechar al máximo cada oportunidad" para esforzarse al máximo y acercarse a su meta de ser "piloto de MotoGP".

En el caso de José Antonio Rueda, asegura que es "el equipo de mis sueños", aunque reconoció que tuvo que adaptarse "a una nueva forma de trabajar en todos los aspectos", por lo que se muestra "encantado" de confirmar que competirá su quinta temporada con el equipo.