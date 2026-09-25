Sainz: Haber entrado en la Q3 por primera vez este año me alegra mucho

"Haber entrado en la Q3 por primera vez este año me alegra mucho, así que muchas gracias a todo el mundo en la fábrica por sus esfuerzos por habernos traído el nuevo chasis y estas actualizaciones", comentó Sainz, de 32 años, con cuatro victorias en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en la escudería de Grove.

"Cada vuelta a lo largo de las sesiones se notaba bien y optimizamos todo lo que pudimos para acabar ese noveno puesto", había apuntado el talentoso madrileño antes de que los jueces anunciaran su sanción de cinco puestos, al haber infringido, según ellos, la normativa de pilotaje durante el ondeo de las banderas amarillas.

"Es un claro paso adelante en la dirección correcta, pero el fin de semana aún no ha terminado", apuntó Carlos, con 29 podios en la categoría reina, dos de ellos el año pasado, en su primera temporada con Williams, entre ellos el logrado precisamente en Baku; donde finalizó tercero.

"Mañana, aunque será difícil, voy a hacer todo lo posible para mantener el 'top 10' y traer a casa el mejor resultado posible", había manifestado Sainz este viernes tras acabar noveno la cronometrada principal; y antes de conocer su penalización.