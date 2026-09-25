Sainz, sancionado con cinco puestos, sale el 14; Colapinto avanza al noveno en parrilla

Redacción deportes, 25 sep (EFE).- El español Carlos Sainz (Williams), que había acabado noveno la calificación, ha sido sancionado con la pérdida de cinco puestos en parrilla y saldrá decimocuarto este sábado en el Gran Premio de Azerbaiyán, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito urbano de Baku.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.