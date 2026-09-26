Alonso: Sabíamos que iba a ser un fin de semana difícil y así fue el caso

"Desgraciadamente, tuvimos que retirar el coche, ya que estábamos perdiendo demasiado tiempo en las rectas y tenemos que efectuar un análisis más extenso del asunto", indicó el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud interminable a los 45 años, pero que esta temporada atraviesa un auténtico 'via crucis' con un AMR26 deficiente; que, con un débil motor Honda sufrió demasiado este sábado en la pista que tiene la recta más larga del calendario: de 2,2 kilómetros.

A causa de esos problemas en el propulsor, el piloto de Oviedo tuvo que abandonar por sexta vez este año en un Gran Premio, después de retirarse en los de Australia, China, Canadá, Barcelona-Cataluña e Italia.

"Sabíamos que este fin de semana iba a ser complicado y se demostró que así fue el caso", Alonso, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la Fórmula Uno; y que aún no ha anunciado cuál será su futuro profesional.

"Es dónde estamos, ahora mismo; así que veremos si podemos tener un fin de semana más fuerte el próximo fin de semana, en Malasia", manifestó el genial piloto asturiano, asimismo campeón mundial de resistencia (WEC) -categoría en la que, entre otras, festejó dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia)- en referencia Sepang; circuito en el que ganó con tres coches diferentes (en 2005, año de su primer título, con Renault; en 2007, con McLaren; y en 2012, con Ferrari).