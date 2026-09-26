Sainz: No fue fácil, pero luego la carrera nos dio una oportunidad y la cogimos

"La carrera fue complicada desde el inicio. Ya empecé afectado por la penalización de ayer, que fue muy extraño; y por la que, obviamente, acabé disgustado", manifestó Sainz, de 32 años, con cuatro victorias en la Fórmula Uno, en la que afronta su duodécima temporada, la segunda en la escudería de Grove. Para la que logró dos de sus 29 podios; uno de ellos en esta pista, el año pasado, cuando acabó tercero.

"La primera parte de la carrera no fue fácil, ya que tuve problemas con los neumáticos. Pero, luego, la carrera nos dio una oportunidad; y la cogimos con las dos manos", explicó en Baku, al canal de televisión Dazn, el madrileño.

"Mejorar, hemos mejorado", admitió Carlos, en referencia a las evoluciones que trajo su equipo a este Gran Premio. "Pero es muy, muy poco, en relación a lo que prometimos; y lo que deseamos", apuntó el español de Williams.

En referencia a Sepang, circuito malayo que albergará, el próximo fin de semana y manteniendo esa denominación, el aplazado Gran Premio de Baréin, Sainz opinó que "ahora" van "a un circuito muy divertido".

"Es una pista muy divertida, que nos permitirá evaluar mejor el paquete que hemos traído", manifestó Sainz este sábado tras acabar décimo el Gran Premio de Azerbaiyán.