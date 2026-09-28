El español Máximo Quiles afirma no llegar a Japón pensando en el título mundial

"Empezamos la gira asiática después de haber conseguido otra victoria más", recuerda Quiles en la nota de prensa del equipo CFMoto, en la que reconoce saber que en Japón tiene su "primera oportunidad de ser campeón", pero destaca que "ese" no es su principal objetivo.

Quiles, líder del Mundial con 306 puntos, 131 más que Carpe (MTM) y 132 sobre el también español David Almansa (KTM), señala que va a seguir "trabajando con el equipo" para preparar bien la moto para la carrera, pues lo importante es "centrarse en el día a día" y, cuando tenga que llegar ese momento de pensar en el título, "llegará".