Automovilismo
28 de septiembre de 2026 a la - 07:40

El español Máximo Quiles afirma no llegar a Japón pensando en el título mundial

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Redacción deportes, 28 sep (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM), líder del Mundial de Moto3, con 131 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, su compatriota Álvaro Carpe, dice no llegar al Gran Premio de Japón de Moto3, que este fin de semana se disputa en el Mobility Resort Motegi, pensando en el título.

Por EFE
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"Empezamos la gira asiática después de haber conseguido otra victoria más", recuerda Quiles en la nota de prensa del equipo CFMoto, en la que reconoce saber que en Japón tiene su "primera oportunidad de ser campeón", pero destaca que "ese" no es su principal objetivo.

Quiles, líder del Mundial con 306 puntos, 131 más que Carpe (MTM) y 132 sobre el también español David Almansa (KTM), señala que va a seguir "trabajando con el equipo" para preparar bien la moto para la carrera, pues lo importante es "centrarse en el día a día" y, cuando tenga que llegar ese momento de pensar en el título, "llegará".