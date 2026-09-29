El brasileño Lucas Moraes, líder en Marruecos tras la primera etapa y duro revés para Loeb

Loeb, que salía en cabeza, se vio obligado a detenerse debido a un problema mecánico. No pudo reanudar la carrera hasta más de una hora y media después.

El piloto más rápido del día fue Lucas Moraes, que recorrió los 268 km en 2h.38:21. El brasileño se convierte así en el primer líder de la prueba, con solo 13 segundos de ventaja sobre el francés Mathieu Serradori (Century). El estadounidense Mitch Guthrie (Ford Raptor) completa el podio a 1:04 minutos del líder.

Loeb, que atesora 114 puntos en la general, aún no ha perdido nada de su ventaja en el campeonato, ya que sus dos principales rivales, su compañero de equipo el catarí Nasser al-Attiyah (112) y el estadounidense Seth Quintero (Totyota) (101), no han sumado ni un solo punto en la etapa de este martes al terminar fuera de los cinco primeros puestos.

Al Attiyah y Quintero siguen en la lucha por sumar puntos tanto al final de la carrera como en las próximas etapas, mientras que Loeb tendrá que conformarse con esperar a sumar puntos en cada etapa.

En motos, el estadounidense Ricky Brabec (Honda) es el líder por delante del australiano Daniel Sanders (KTM), segundo a 23 segundos, y del español Edgar Canet (KTM), tercero a 44.

Este miércoles se disputa la segunda etapa, con salida y meta en Zagora y 300 km cronometrados.