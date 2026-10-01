Carlos Sainz y Edgar Canet se ponen al frente de la general en coches y motos

En una jornada que la organización ya avisó que sería complicada, los pilotos han tenido que afrontar múltiples y variadas condiciones, con terreno muy diferente al de las jornadas precedentes, entre pistas de arena muy rápidas, las dunas de Erg Chebbi y Merzouga y otras más al sur, a la vez que se han encontrado tramos lentos y accidentados, extremadamente irregulares al atravesar valles, ríos secos y hierba de camello, en una etapa que al final tuvo que ser neutralizado para que pudieran intervenir los equipos de seguridad como consecuencia de algunos percances.

La victoria de etapa fue para el francés Sebastian Loeb (Dacia), con el español Carlos Sáinz en la segunda posición, lo que le permitió comandar la clasificación general, por primera vez al volante del Ford Raptor desde que ganase el Dakar de 2024 con Audi, que también 'colocó' al español Joan 'Nani' Roma en la quinta posición, ahora tercero de la general, y al estadounidense Mitch Guthrie octavo.

En la pelea con los vehículos oficiales de Ford estuvieron los pilotos de Toyota, el estadounidense Seth Quintero, piloto de Repsol, que acabó tercero y es segundo en la general, con su compañero de equipo, el portugués Joao Ferreira en la sexta plaza, cuarto en la clasificación general.

La española Cristina Gutiérrez, al volante del Santana, acabó en la novena plaza -undécima en la general-, con Isidre Esteve (Toyota Repsol) vigésimo tercero del día y vigésimo quinto en el cómputo global de la competición, teniendo que superar a pilotos mucho más lentos que en la primera jornada se habían situado por delante del español.

Peor le fueron las cosas a la española Laia Sanz, al volante de una Ebro, quien llegó bien colocada al primer punto de paso en las dunas, pero en el segundo, alrededor del kilómetro noventa, se rompió la bomba hidráulica de la dirección y la catalana tuvo que abandonar la etapa y llegar hasta un punto de asistencia de su equipo, donde intentaron reparar la avería para que pudiese acabar el día, si bien no fue posible.

Laia Sanz intentará continuar en carrera para concluir la misma, a pesar de la penalización horaria que se le impondrá y que la situará muy lejos de las posiciones de cabeza, aunque al menos podrá continuar con las labores de evolución de un coche con el que apenas ha disputado cuatro carreras entre la pasada temporada y la actual.

En la categoría de motos, con la jornada igualmente neutralizada antes de tiempo como los coches, tres marcas diferentes acabaron sobre el podio, con el argentino Luciano Benavides en lo más alto del mismo al manillar de una KTM, seguido por el español Tosha Schareina y su Honda, y con el chileno Ignacio Cornejo tercero, sobre la Hero, mientras que el español Edgar Canet (KTM), que acabó en cuarta posición a dos minutos y 47 segundos del vencedor, es el nuevo líder de la competición con un minuto y 25 segundos de ventaja sobre el argentino.

Edgar Canet es el nuevo líder del Rally de Marruecos y aunque es la primera vez que ocupa el primer puesto en esta edición, no es la primera de la temporada, pues ya encabezó la clasificación general provisional del Dakar 2026 tras los dos primeros días, después de haber ganado el prólogo y la primera etapa, pero es la primera vez que lidera un rally tras cuatro días de competición.

La tercera etapa del Rally de Marruecos ha supuesto un vuelco en la clasificación general, con Edgar Canet como nuevo líder, por delante de sus compañeros de equipo, el argentino Luciano benavides, a un minuto y 25 segundos, y el australiano Daniel Sanders, a un minuto y 30 segundos.

Con el equipo Red Bull KTM copando el podio provisional, el estadounidense Ricky Brabec es el mejor piloto de Honda en la cuarta posición, a 2:54 del líder, y Tosha Schareina ocupa la sexta, aunque ya a 18 minutos y 45 segundos, justo por delante de su también compañero de equipo, el francés Adrien Van Bereven.

Para Luciano Benavides esta es la vigésima victoria y la primera desde el prólogo del Desafío Ruta 40 YPF.