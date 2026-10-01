El Circuit Ricardo Tormo vuelve al calendario de 2027 y es baja Jerez de la Frontera

El circuito valenciano albergará entre el 2 y el 4 de abril la tercera prueba del programa, que comenzará en Phillip Island (Australia) entre el 19 y el 21 de febrero, y acabará tras doce grandes premios en Shanghái (China) entre el 29 y el 31 de octubre, entre las que también estará la prueba de MotorLand Aragón entre el 21 y el 23 de mayo.

2-4 abril Circuito Ricardo Tormo Valencia (España)

21-23 mayo MotorLand Aragón (España)

18-20 junio. Misano Maco Simoncelli (Italia)

3-5 septiembre Nevers Magny-Cours (Francia)