Automovilismo
01 de octubre de 2026 a la - 04:40

El Circuit Ricardo Tormo vuelve al calendario de 2027 y es baja Jerez de la Frontera

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo retorna al Mundial de Superbike, cuya organización ha anunciado el calendario provisional de 2027, en el que no figura el trazado de Jerez de la Frontera debido a trabajos de reforma.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El circuito valenciano albergará entre el 2 y el 4 de abril la tercera prueba del programa, que comenzará en Phillip Island (Australia) entre el 19 y el 21 de febrero, y acabará tras doce grandes premios en Shanghái (China) entre el 29 y el 31 de octubre, entre las que también estará la prueba de MotorLand Aragón entre el 21 y el 23 de mayo.

2-4 abril Circuito Ricardo Tormo Valencia (España)

21-23 mayo MotorLand Aragón (España)

18-20 junio. Misano Maco Simoncelli (Italia)

3-5 septiembre Nevers Magny-Cours (Francia)