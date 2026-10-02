Neuville, líder en Cerdeña, y Solberg por delante de Evans y Pajari

Neuville, líder en Cerdeña, y Solberg por delante de Evans y Pajari

Redacción Deportes, 2 oct (EFE).- El belga Thierry Neuville (Hyundai) lidera el Rally de Italia-Cerdeña, última prueba del campeonato, una vez disputada la primera etapa, en la que el sueco Oliver Solberg ha recortado puntos en su lucha por el título mundial de pilotos con sus compañeros en el equipo Toyota el británico Elfyn Evans, sexto, y el finlandés Sami Pajari, quinto.