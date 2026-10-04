Bélgica gana por delante de España el Motocrós de las Naciones 2026

Los belgas lograron el triunfo por decimosexta vez en su historia y primera desde 2013. Acabaron primeros con 23 puntos, tres menos que los españoles y once menos que los neerlandeses Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff y Roan van den Moosdijk.

El Mortocrós de las Naciones 2026 empezó con una carrera de MXGP y MX2 en la que ganó el francés Romain Febvre (Kawasaki) con 9.830 de ventaja sobre Jorge Prado (KTM), bicampeón mundial de MXGP y de MX2 y que llegó días después de proclamarse campeón del SuperMotocross de Estados Unidos.

Ya más alejado fue tercero el belga Lucas Coenen (KTM). Cuarto fue el también español Guillem Farrès (Triumph), campeón mundial de MX2. España empezaba mandando en la prueba con 6 puntos, por los 15 de Bélgica, los 23 de Países Bajos y los 32 de Australia.

En la segunda carrera, de MX2 y Open, ganó el neerlandés Jeffrey Herlings (Honda), con una notable ventaja sobre el italiano Andrea Adamo (KTM) y el letón Pauls Jonass (Kawasaki). Guillem Farrés fue quinto y Francisco García (Kawasaki), trigésimo sexto. Bélgica pasaba a liderar la general con 26 puntos, con Países Bajos segundo con 33 y España con 47.

La manga de cierre y que confirmó la victoria de Bélgica fue la carrera MXGP y Open, en la que se impuso Herlings por delante de Jorge Prado, Romain Febvre y Liam Everts.