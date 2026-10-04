Sainz: Estábamos teniendo un buen fin de semana hasta que llegó el toque con Bortoleto

"Estábamos teniendo un buen fin de semana hasta que llegó el toque con Bortoleto. Fue una pena, porque hasta ese momento, pensaba que podíamos puntuar en esta carrera", declaró Sainz, de 32 años, que este domingo llegó a rodar sexto, con cuatro triunfos en la Fórmula Uno, en la que disputa su duodécima temporada: la segunda en la escudería de Grove; para la que el curso pasado logró dos de sus 29 podios en la categoría reina.

"Creo que 'Gabi' (Bortoleto) fue algo optimista en esa acción; pero son cosas de las carreras; y él ya vino a disculparse, así que no pasa nada", explicó, al canal de televisión Dazn, Sainz, que venia de concluir décimo hace dos sábados en Azerbaiyán, donde un día antes logró clasificar para la Q3, la tercera ronda de la calificación, por primera vez en lo que va de año, a un Williams.

"Creo, no obstante, que tampoco hubiese sido tan fácil puntuar, porque los 'pit stops' posteriores fueron bastante malos", opinó el hijo del doble campeón mundial español de rallys -y cuádruple ganador del Rally Dakar- de idéntico nombre, este domingo en Sepang.

"A pesar de eso, a nivel personal creo que fue un buen fin de semana, porque la verdad es que no teníamos coche para puntuar aquí", manifestó, en el 'corralito' de las televisiones Sainz, que sigue decimoséptimo en el Mundial, con siete puntos, los mismos que suma ahora su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin); que al acabar octavo logró su mejor resultado del año.

El español de Williams valoró de forma positiva que la F1 haya decidido llevar este carrera a Sepang.

"El asfalto le da carácter a este circuito. Es un 'circuitazo' ", declaró Sainz después de acabar decimoséptimo el aplazado Gran Premio de Baréin, disputado en Malasia.